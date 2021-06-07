محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا، وذلك بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة بدأت بتفقد المحافظ لسير العمل بمشروع إنشاء حائط ساند على مصرف نزاز دفنو، بطول 450 مترا بإجمالي تكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه.

كما تفقد المحافظ، انطلاق العمل بمشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعدة والتي يتم تنفيذ شبكاتها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى بطول 2500 متر يتم الانتهاء منها خلال شهرين، والمرحلة الثانية بطول 2000 متر يتم الانتهاء منها خلال شهرين أخرى، فيما تبلغ أطوال المرحلة الثالثة 1500 متر يتم الانتهاء منها خلال شهر.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ تفقد خلال الزيارة مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية السعدة، على مساحة 900 متر، والتقى عددا من المواطنين واستمع لشكاواهم ووجه بسرعة حلها، كما وجه المحافظ بضرورة الاستعانة بالعمالة المؤقتة للمشروعات التى يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهالي هذه القرى، بهدف فتح مجالات جديدة من فرص العمل وتحقيق أقصى استفادة للأهالي.

عقب ذلك قام محافظ الفيوم، بتفقد أعمال إحلال وتجديد نادي شباب قلمشاة على مساحة 250 مترا، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمشروع خلال 6 أشهر.

كما تفقد المحافظ انطلاق العمل بمشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية قلمشاة والتي يجري تجهيزها كمركز تأمين صحي شامل على مساحة 900 متر.

وأكد المحافظ، أن جميع المنشآت الصحية التي سيتم تنفيذها من خلال المبادرة، تتم وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى تكون هذه المنشآت مجهزة بشكل كامل عند تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الفيوم.

كما شملت الجولة الميدانية للمحافظ تفقد سير العمل بمشروع رفع كفاءة وتوسعة مدرسة قلهانة الإعدادية المشتركة والتي تشمل 13 فصلاً سيتم زيادتها إلى 21 فصلاً، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع 95 % ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق مطلع شهر أغسطس القادم.

كما تفقد الأنصاري وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة بمقر الوحدة المحلية بقرية قلهانة، لتدريب الفتيات على حرفة الخياطة، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي يتم تنفيذها تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ بإعداد حصر بأسماء المتدربات لتوفير مصادر تمويلية لمشروعاتهن بعد تخرجهن من البرنامج التدريبي.

وأكد محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه تم الإنتهاء من وضع ومراجعة الخطط التي بدأ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكداً الإلتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات حتى تدخل حيز الخدمة.

وأضاف أن جولة اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي قد تواجه التنفيذ.