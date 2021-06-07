المنتخب الإيراني يشعل الصراع في المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية بثلاثية في مرمى البحرين

أشعل المنتخب الإيراني الصراع على صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين، وذلك بعد فوزه على البحرين 3 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.

وتقدم المنتخب الإيراني عن طريق ساردر أزمون في الدقيقة 54، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 79 أضاف مهدي طارمي الهدف الثالث للمنتخب الإيراني.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، متساويا في نفس الرصيد من النقاط مع المنتخب البحريني الذي تراجع للمركز الثالث.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، كما يحتل منتخبا هونج كونج وكمبوديا المركز الرابع والخامس على الترتيب في المجموعة.

وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات، وذلك بنظام التجمع لتفادي قيود السفر المفروضة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.