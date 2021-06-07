استمرار فتح معبر رفح لليوم 23 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات ومعدات إعادة الإعمار

استمر افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا اليوم الاثنين ولليوم 23 على التوالي، لاستقبال المصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، ولإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، استمرار الافتتاح اليوم لاستكمال استقبال المصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الإنسانية، وكذا لإدخال المساعدات الإنسانية ومعدات وآليات إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع .

وأشارت إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول المصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل المصابين ومرافقيهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من المصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

كان قد تم تشغيل المعبر يوم 16 مايو الماضى استثنائيا لاستقبال المصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، والتأكيد على جاهزية المعبر للتشغيل فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة فى أى وقت وطوال أيام الأسبوع (بموافقة السلطات)، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية.