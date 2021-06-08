شروق فؤاد لاعبة الأهلي للطائرة : نتطلع للمزيد من البطولات

قالت شروق فؤاد، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، إن بطولة كأس مصر التي توج بها الفريق مساء اليوم الاثنين على حساب الصيد بنتيجة 3-2 جاءت عن جدارة واستحقاق.

وقالت شروق إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى جيدًا رغم صعوبة اللقاء، كما أن الصيد كان خصمًا عنيدًا، وقدم أداءً جيدًا، ونجح في التعادل مع الأهلي في الأشواط، قبل أن يتم اللجوء للشوط الخامس الفاصل، الذي حسمه الأهلي لصالحه.

وأوضحت أن مستوى معظم الفرق هذا الموسم كان جيدًا للغاية، لكن كان لدينا ثقة كبيرة في الفريق، مشيرة إلى أن الأهلي يمتلك أفضل لاعبات في مصر، وهو ما وضح هذا الموسم، الذي فاز فيه بجميع المباريات.

وأشارت إلى أن طموح لاعبات الأهلي هو الاستمرار في التربع على صدارة الكرة الطائرة، وتحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.

يذكر أن فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة قد تمكن من تحقيق الفوز على الصيد بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، لينجح الفريق في الجمع بين بطولتي الدوري وكأس مصر دون خسارة في مشواره إلى منصات التتويج هذا الموسم.