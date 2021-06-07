أسامة ربيع: رفع 557 ألف متر من الرمال فى ازدواج قناة السويس بالقطاع الجنوبى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أعمال تطوير القطاع الجنوبي للقناة تشهد تقدما ملحوظا وفقا للجدول الزمني المخطط له، وذلك بالاعتماد على الكراكات التابعة للهيئة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة، لموقع العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132، ترقيم القناة، بطول 10 كيلومترا، بجانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلومتر 132 وحتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وغاطس 72 قدماً.

وأضاف ربيع، أن إجمالي أعمال التكريك منذ بداية العمل في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، بلغت 557 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، موضحا أن جميع الأعمال تنفذ بالكراكات التابعة للهيئة "مشهور، الصديق، محمود يونس، العاشر من رمضان"، وتؤدي كل كراكة مهام نوعية مختلفة عن الأخرى.

وذكر أنه من المقرر أن تنضم الكراكة الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط "مهاب مميش" للمشاركة في عمليات التكريك والتوسعة والتعميق بالمشروع، فور الانتهاء من تجارب الاستلام النهائي والتي تجرى بمعرفة فريق عمل من الترسانة الهولندية.

وأشار إلى البدء في تطوير وتجهيز أحواض الترسيب بمنطقة البحيرات المرة الصغرى لاستيعاب ناتج التكريك، وجاري تجهيز مثيلاتها بمناطق التوسعة والتعميق من الكيلومتر 132 إلى الكيلومتر 162 ترقيم قناة بالقطاع الجنوبي لقناة السويس.

وتضم الأعمال الهندسية في مشروع تطوير القطاع الجنوبي الأعمال الأرضية من إزالة وإعادة بناء التكسيات وإنشاء القيسونات وشمعات الرباط وإعادة بناء المنشآت المقامة على القناة، بجانب وضع الرسومات الهندسية لأعمال التكريك.