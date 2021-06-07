دراسة: جائحة كورونا أدت لإرتفاع أسعار السلع الغذائية وانخفاض تناول الأطعمة غير الصحية

(د ب أ)

أدت جائحة فيروس كورونا والقيود ذات الصلة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم ودفعت إلى زيادة في تناول الطعام غير الصحي ، وفقا لمجموعة من الأوراق البحثية التي نشرتها الجمعية الأمريكية للتغذية اليوم الاثنين.

وبحسب الكاتبة كارولين أوم من جمعية السرطان الأمريكية ، وجد الباحثون "انخفاضا في استهلاك العديد من المجموعات الغذائية ، وخاصة الأطعمة الصحية مثل الخضروات والحبوب الكاملة ، مقارنة بما كان عليه قبل الوباء".

وقالت أوم "رأينا عمليات شراء بدافع الذعر ومشاكل في سلسلة توريد الغذاء وزيادة في أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة".

وقال باحثون في جامعة تافتس إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في 133 دولة مع إدخال قيود مرتبطة بالوباء.

وقالوا "القيود الأكثر صرامة ارتبطت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل أسعار هذه المواد بالنسبة لأسعار جميع السلع الاستهلاكية".

في الولايات المتحدة ، وجدت دراسة استقصائية أجريت على ما يقرب من 4000 شخص من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "شريحة كبرة من الأمريكيين زادوا من استهلاكهم للوجبات الخفيفة غير الصحية والحلويات والمشروبات السكرية خلال جائحة كوفيد -19."

ويشير مسح آخر ، شمل حوالي 60 ألف أمريكي ويغطي فترة الركود 2007-2009 ، إلى "أن جودة النظام الغذائي تراجعت إلى جانب الاقتصاد".

وتشير النتائج إلى أن العوامل الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على النظم الغذائية ، حيث حذرت أوم من منظمة السرطان الأمريكية ، من أن "التحول في استهلاك عدد أقل من الأطعمة الصحية يمكن أن يستمر" مما يؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب التي تؤدي بدورها إلى زيادة التعرض لفيروس كوفيد. -19.