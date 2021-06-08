أركو مناوي يؤدي القسم حاكما لإقليم دارفور السوداني

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(د ب أ)

أدى القائد مني اركو مناوي القسم اليوم الإثنين حاكما لإقليم دارفور السوداني، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس القضاء بالإنابه مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال مناوي، في تصريح صحفي، عقب مراسم أداء القسم، إنه سيسعى جاهداً في مقدمة أولوياته لإيقاف نزيف الدم في دارفور بالتعاون مع الحكومة الاتحادية والإدارات الأهلية وولاة الولايات وأعيان دارفور جميعاً.

وأشار حاكم إقليم دارفور إلى ان إدارته ستولي اهتماما كبيراً بمعالجة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم إلى مناطقهم.

ودعا مناوي، الحكومة الاتحادية والموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان وكل أبناء دارفور ، لتنفيذ اتفاق جوبا وإقناع حاملي السلاح للانضمام لركب السلام.

وأعلن مناوي استعداد الإقليم للتعاون مع المجتمع الدولي والاستجابة لرغبة الشركات الأجنبية للإستثمار في الإقليم من أجل ديمومة التنمية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه الصالحة للشرب بالمدن الرئيسية والأرياف بدارفور.

كانت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور قد أفادت في شهر نيسان /ابريل الماضي بمقتل 125 شخصا وإصابة اكثر من 200 في احداث العنف التي اندلعت في مدنية الجنينة عاصمة الولاية، الواقعة غربي السودان.

وقتل قرابة 300الف شخص في دارفور على أيدي القوات الحكومية السودانية بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير في عام 2003