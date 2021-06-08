وزير عراقي: نسعى لتوسيع التعاون مع السعودية في الطاقة والبتروكيماويات

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(د ب أ)

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الإثنين حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السعودية،

وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات ومنها الطاقة والبتروكيماويات واستثمار الغاز والطاقة النظيفة.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي إنه "تم عبر الدائرة التلفزيونية عقد لقاء مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبحث تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات واستثمار الغاز في إطار رغبة البلدين الشقيقين بالتعاون بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية".

وأضاف عبد الجبار: "تم بحث رغبة الشركات السعودية في عقد الشراكات الاستثمارية في مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب وخصوصاً في حقلي عكاس بالأنبار وارطاوي في البصرة وصناعات البتروكيماويات ومنها مشروع نبراس".

وأوضح وزير النفط العراقي أن وزير الطاقة السعودي أبدى رغبة المملكة في تحقيق الشراكة مع العراق وأهمية التعاون الثنائي.

واختتم الوزير العراقي تصريحاته قائلا إن هذه اللقاءات تهدف الى تسريع تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية.