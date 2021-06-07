 غياب دي ليخت وفان دي بيك عن تدريب الطواحين الهولندية للإصابة - بوابة الشروق
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غياب دي ليخت وفان دي بيك عن تدريب الطواحين الهولندية للإصابة

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 يونيو 2021 - 7:03 م | آخر تحديث: الإثنين 7 يونيو 2021 - 7:03 م

غاب ماتيس دي ليخت وداني فان دي بيك عن تدريبات المنتخب الهولندي اليوم الاثنين وذلك قبل اسبوع واحد من انطلاق مشوار الطواحين في يورو 2020 بملاقاة منتخب أوكرانيا.

ويعاني دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي من إصابة في الفخذ واكتفى بخوض التدريبات الفردية مثله مثل فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغاب الثنائي عن فوز منتخب هولندا على جورجيا 3 /صفر أمس الأحد في أخر تجربة ودية للطواحين قبل البطولة القارية.

ويخوض منتخب هولندا بطل أوروبا عام 1988، جميع مبارياته بالمجموعة الثالثة ليورو 2020 في أمستردام حيث يواجه أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.


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