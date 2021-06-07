وفد حكومي تونسي في سويسرا من أجل تسريع التزود بلقاحات كورونا المتأخرة

قال مصدر من رئاسة الحكومة التونسية اليوم الإثنين، إن مهمة الحصول على إمدادات أكبر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس"، ستكون على رأس جدول أعمال الوفد الحكومي الذي سيؤدي زيارة إلى سويسرا يوم غد الثلاثاء.



وقال المصدر لوكالة الانباء الألمانية (د. ب. أ) إن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ستضع في صدارة أولوياتها السعي لتسريع الحصول على أعداد أكبر من حصتها من اللقاحات ضمن مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل مساعدة الدول الفقيرة على مجابهة وباء كورونا.



ومن المتوقع أن يلتقي المشيشي رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس لمناقشة هذا الأمر الى جانب ممثلي منظمات دولية أخرى، حتى يتسنى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي ولا سيما القطاع السياحي المنهار.



وتواجه تونس نقصا حادا في اللقاحات رغم بدء حملة التطعيم منذ 13 مارس الماضي ولم تتوصل حتى أول أمس السبت من تطعيم سوى مليون، و126 ألف شخص بالجرعة الأولى من بينهم 337 الفا و814 تلقوا الجرعة الثانية.



وتأمل الحكومة في تطعيم نصف سكان البلاد حتى نهاية العام الجاري أي 5.5 مليون شخص لكن نقص الإمدادات وبطء الحملة قد يجعل هذا الهدف صعب التحقيق.



وكان رئيس حملة التطعيم الهاشمي الوزير ذكر يوم الجمعة أن تونس لم تحصل سوى على 600 ألف جرعة من بين 4.3 مليون جرعة مخصصة لها كان يفترض أن تكون كافية لتطعيم حوالي 20% من سكانها بجرعتين.



وإجمالا تحصلت تونس على مليون و600 ألف جرعة بما في ذلك اللقاحات التي تم اقتناؤها من مخابر عالمية.