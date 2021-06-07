نائبة محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لأحياء المنطقة الجنوبية

تابعت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لأحياء المنطقة الجنوبية، وتعظيم الاستفادة الكاملة من الخطة الاستثمارية والتوجيه المباشر ومحاولة تذليل أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين.

وأكدت أنها أنها تسعى جاهده للارتقاء بجميع أحياء المنطقه عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التي تهم المواطن، والتي من شانها أن توفر له كل سبل الراحة والامان كما تمكنهه من ان يعيش ويتمتع بمجتمع راقي متحضر متوفر به كافة الخدمات.

وأشارت عبد المنعم، اليوم الأثنين، خلال اجتماعها مع رؤساء المنطقة الجنوبية، والخبير الهندسى للمنطقة الجنوبية والإدارات المعنية، إلى أنه سيتم تحقيق الإنجازات المطلوبة لكافة الاحياء.

ولقت رئيس حي السيدة زينب، إلى تركيب انترلوك بشارع عبد المجيد اللبان ليضفى شكل مميز وحضارى بما يتناسب مع تاريخ وعراقة المنشأت الاسلامية والتاريخية الموجودة بنطاق الحى إلى جانب رفع كفاءة بعض الطرق كا شارع ابن يزيد.

واستعرض رئيس حي الخليفة ما تم من أعمال تطوير بالحى فقد تم رفع كفاءة شارع شيخون من شارع الخضرى وحتى ميدان صلاح الدين.

وفي مصر القديمة، تم القيام بعمل تطوير بشارع المنيل ورفع كفاءة بعض الميادين والشوارع الرئيسية بالمنيل.

وفي حي البساتين، تم استعراض من تم من أعمال حيث أشار إلى أنه جاري استكمال اعمال رفع كفاءة شارع محور الزهراء من بداية نفق كارفور حتى شارع الخمسين بالاضافة لما تم عمله من توسعة لنفس الشارع لتسهيل الحركة المرورية.

واستعرض حي دار السلام، ما تم إنجازه وأهمها تطوير شارع حسنين دسوقي والجاري العمل به وتوسعته ليساهم فى الربط بين حى دار السلام وحى المعادى.

وقام حى حلوان باستعراض تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بشارع زكي، كما تم عمل بعض التعديلات المرورية به.

ووجهت نائب المحافظ، بضرورة تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة للخطّة الاستثمارية للعام المالي الجديد، واستكمال باقي أعمال التطوير، علاوة على ضرورة إعداد مخطط لتطوير الطريق المطل على كورنيش النيل فيما يخص الإنارة بأحياء المنطقة الجنوبية الواقعة على نهر النيل بداية من حي السيدة زينب حتى حي التبين مرورا بباقي الأحياء على ذات المسار.

وأوضحت أهمية المشاركة المجتمعية فى المساهمة فيأاعمال تطوير وتجميل الميادين، تفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ياتي فى اطار المبادرة القومية التي اطلقها رئيس الجمهوريه لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية

وأكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع نطاق الحي بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبنى الإداري للحي وبالشوارع.