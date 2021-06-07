تغريم جوجل في فرنسا 220 مليون يورو بسبب السيطرة على الإعلانات

(د ب أ)

قررت هيئة حماية المنافسة في فرنسا تغريم شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل 220 مليون يورو (268 مليون دولار) بسبب إساءة استغلال وضعها المسيطر على سوق خوادم الإعلانات لمواقع الإنترنت وناشري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وأشارت الهيئة إلى أن جوجل أرادت الاستفادة من إجراءات التسوية وهو ما وافقت عليه الهيئة. واقترحت جوجل التعهد بتحسين إمكانية التشغيل البيني لخدمات "جوجل آد مانجر" المسؤولة عن بث الإعلانات على مواقع الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، مع خوادم إعلانات وحلول بيع المساحات الإعلانية لشركات أخرى، إلى جانب إلغاء البنود التي تعطي جوجل أفضلية في هذا المجال.

ووافقت الهيئة الفرنسية على هذه التعهدات من جانب جوجل وجعلتها ملزمة في قرارها النهائي.

من ناحيتها ذكرت جوجل أنها وافقت على مجموعة من الالتزامات التي تسهل على ناشري التطبيقات استخدام البيانات واستخدام أدواتها مع تقنيات إعلان أخرى كجزء من تسوية شاملة لإنهاء تحقيق هيئة المنافسة الفرنسية.

وقالت جوجل إنها ستختبر وتطور هذه التغييرات خلال الشهور المقبلة قبل إطلاقها على نطاق واسع، أو على نطاق عالمي بالنسبة لبعض هذه التغييرات.