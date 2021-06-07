المقاتلات الحربية التركية تقصف أنفاقا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

(د ب أ)

صرح مسؤول كردي عراقي محلي اليوم الإثنين أن مقاتلات حربية تركية قصفت أنفاقا لعناصر حزب العمال الكردستاني التركي في جبال محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.

وقال وارشين سلمان مدير ناحية شيلادزة بمحافظة دهوك الكردية العراقية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "الطائرات التركية قصفت قمم جبل لينك المطل على مركز ناحية شيلادزي شمال شرقي دهوك بصواريخ ارتفعت علي أثرها سحب دخان كثيف في سماء المنطقة".

وأوضح سلمان أن" قمة هذا الجبل تضم الكثير من الأنفاق التي حفرتها عناصر حزب العمال الكردستاني، وأن تلك المناطق الجبلية وعرة جداً وخالية من السكان أو تواجد لقوات البيشمركة وهي تتعرض بشكل شبه يومي للقصف التركي".

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان ريبر أحمد اليوم أن استهداف قوات البيشمركة من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك كان مقصوداً ولايحتاج إلى تأويل وتبرير.

وقال الوزير أحمد في تصريح للصحفيين في مبنى برلمان الإقليم، إن "من حق قوات البيشمركة الوصول الى أي مكان في إقليم كردستان، وإن ما حصل من استهداف من قبل حزب العمال الكردستاني تجاوز لامعنى له ولن نقبل به".

وأضاف وزير الداخلية أن "استهداف البيشمركة من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني ليس بحاجة إلى تأويلات، فضلا عن أن عناصر الحزب سبق لهم وأن طالبوا من قوات البيشمركة عدم الوصول إلى المناطق التي فيها مقرات للحزب".

من جانب آخر، أفادت مصادر كردية بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني اختطفوا ضابطيين من البيشمركة الأيزيديين في إحدى نقاط السيطرة شمالي قضاء سنجار وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كانت خلية الإعلام الأمني العراقي، قد أفادت مساء أول أمس السبت، بمقتل وإصابة 12 عنصرا من قوات البيشمركة خلال هجوم شنه حزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك، الواقعة أقصى شمالي العراق.