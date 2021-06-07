- تشغيل توربينات الكهرباء العليا بالسد تتطلب 18 مليار م3 وليس 74 مليار م3 كما تدعي إثيوبيا



قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة المفاوضات لسد النهضة، إن حجم المياه التي تم تخزينها حتى الآن في سد النهضة بالارتفاعات الحالية يصل إلى 3.8 مليار متر مكعب، ذاكرًا أن تشغيل التوربينات العليا بالسد يتطلب الوصول إلى منسوب 590 مترًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تشغيل الـ13 توربين بالسد يتطلب تخزين ما يقرب من 18 مليار متر مكعب مياه، وليس الـ 74 مليار متر مكعب كما تدعي إثيوبيا، موضحًا أن الجانب الإثيوبي يرغب بزيادة المنسوب إلى 625 مترًا لكي يكون توليد الكهرباء بكفاءة أعلى.

وأوضح أن منسوب 625 مترًا يعتبر أقصى منسوب يمكن الوصول له في أقصى درجات الفيضان، مضيفًا أن تشغيل كل التوربينات بحاجة إلى عامين على الأقل.

وذكر أن إثيوبيا تحاول تخزين كميات كبيرة من المياه وقت الفيضان لتستغلها في توليد الكهرباء بعد انتهاء الفيضان.

ولفت إلى أنه في حالة تعدى منسوب المياه 640 مترًا وقت الفيضان العالي، ستضطر إثيوبيا للوصول إلى أقل منسوب بنهاية العام والذي يصل إلى 595مترًا، وباقي المنسوب سيتم تفريغه طبقًا لحالة الجفاف أو تصرفات متوسطة أو مرتفعة.

ولفت إلى أن أقصى منسوب للمياه بسد النهضة هو 645 مترًا، وأقصى منسوب للتخزين يبلغ 640 مترًا.