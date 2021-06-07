اتفاقية بين مصر وبولندا على إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول

عقد السفير الدكتور بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم الاثنين، جلسة مشاورات مع وفد بولندي برئاسة كل من نائب وزير الخارجية البولندي للتعاون الاقتصادي والإنمائي وإفريقيا والشرق الأوسط، باڤل يابلونسكي، ووزير الدولة والمفوض الحكومي للاستثمارات الأجنبية بوزارة التنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا البولندية، چاجوش بييخوڤياك.

وناقش الجانبان -خلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية بالدولة- العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسي والاقتصادي، ومختلف أوجه التعاون الفني والقطاعي، بما في ذلك التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين، وسبل تعزيز ذلك التعاون بما يرتقي لتطلعات الجانبين، إذ تم التأكيد على تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع بولندا، باعتبارها دولة متشابهة الفكر والأولويات، من خلال منظور براجماتي يستند إلى اعتبارات المصلحة المشتركة بين البلدين.

كما استعرض الجانبان الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها مصر، لا سيما في منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

وتناولت المشاورات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتثمين الدور المصري خلال الأزمة الأخيرة في وقف إطلاق النار ومساعي إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن الأوضاع في ليبيا وسوريا، وعلاقات مصر مع تجمع دول الفيشجراد (وهو تحالف سياسي وعسكري وثقافي يضم هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا والتشيك)، وآخر تطورات عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

كما تم التباحث حول فرص التعاون بين مصر وبولندا في مجال التنمية في القارة الإفريقية استناداً لما لدى مصر من خبرات طويلة وممتدة في هذا المجال.

وفي ختام جلسة المشاورات السياسية، وقَّع السفير مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ونائب وزير الخارجية البولندي للتعاون الاقتصادي والإنمائي وإفريقيا والشرق الأوسط، على اتفاق بين مصر وبولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وضم الوفد المصري المُشارك في تلك المشاورات: الدكتورة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعدي وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، ومدير إدارة السودان وجنوب السودان، وللشئون الإفريقية، والسفير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والسفير نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون دول شمال ووسط أوروبا، والوزير مفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، والمستشار رئيس المكتب التجاري المصري في وارسو، ونواب مساعدي وزير الخارجية لشئون ليبيا وفلسطين، وكذلك مُمثلين عن وزارات التعاون الدولي، والزراعة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي.