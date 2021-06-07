حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم الجيزة، جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم في محاكمة 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه حسام بكري عمداً مع سبق الإصرار على أثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه الأمر الذي أثار حفيظتهم فاستجلبوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء "كوريك بناء" وتوجهوا لمسكنهم وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول آلية ضربة قاسية على رأسه بالأداة بحوزته حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزرة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي ودت بحياته.



كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الأول وحتى السابع استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالى وقاطني قرية عرب الكريمات وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجريمتين موضعي الاتهام.



كما تبين أن المتهمين من السادس حتى السابع، ضربوا المجني عليه محمود سعد عمداً مع سبق الإصرار بأن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض "سكين" بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة للشد من أزره فاحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.



وبذلك يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها فى مواد القانون 236 و241 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 170 لسنة 1981 بناءَ عليه تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة طبقاً لمواد الاتهام لنظر القضية أمام محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين عن ما أسند إليهم من اتهام في القضية.