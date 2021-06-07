عضو بإعلام النواب عن توصية البرلمان الحكومة بمراجعة الكتب بالمكتبات: حتى تخدم الفكر المعتدل

قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجه توصية للحكومة بضرورة مراجعة الكتب الموجودة فى المكتبات العامة، للتأكد من عدم وجود محتوى يحض على العنف والكراهية بداخلها، مشيرا إلى أنه "وقت الانفلات الأمني الذى حدث فى مصر تم بث مجموعة كتب داخل المكتبات العامة تخالف الأفكار المعتدلة".

وأكد زايد، فى تصريحات لـ"الشروق"، ضرورة عمل جرد لتلك المكتبات، واستبعاد كل ما يحض على الكراهية والعنف، أو التشدد الديني، ذاكرا أن الحكومة يجب عليها أن تجد آلية لتنفيذ تلك التوصية.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الكتب الموجودة لدينا تخدم الفكر المعتدل، لتبث روح التسامح بين الناس فى المجتمع، موضحا أنه يجب عدم ترك المكتبات العامة وبها كتب تؤثر على عقل النشء المصري.

كانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار قد أوصت في اجتماعها أمس، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين بمراجعة جميع الكتب بالمكتبات العامة بالدولة للتاكد من خلوها من أية أفكار هادمة ومتطرفة واللعب على مشاعر الشباب ما يسبب أضرارا للمجتمع.

جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة لطلب إحاطة مقدم من اللواء عبدالله لاشين طالب فيه بسرعة إحلال وتجديد قصر ثقافة أبو كبير والمعروف باسم قصر ثقافة منصور حسن.