المكسيك: الحزب الحاكم في طريقه إلى فقدان الأغلبية في البرلمان

(د ب أ)

أشارت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المكسيكية، إلى أن حزب "مورينا" الحاكم الذي ينتمي له الرئيس اليساري الشعبوي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سيفقد أغلبيته على الأرجح.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، إن فقدان أوبرادور المعروف أيضا باسم "أملو" - وفقا للأحرف الأولى من اسمه – للأغلبية العظمى في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي ، سيوجه ضربة لفرصه في تمرير الإصلاحات الدستورية لتعزيز

أجندته القومية.

وأشارت إلى أن حزب مورينا وحلفاءه سيحصلون على ما بين 265 و 292 مقعدا في المجلس المكون من 500 عضوا - أي أقل بكثير من عدد المقاعد الحالية التي كانوا يشغلونها والتي كانت تمثل أغلبية الثلثين ، وذلك وفقا لحصيلة جزئية من تصويت أمس الأحد أعلنتها الهيئة الانتخابية في البلاد.

ويرجح أن الائتلاف الحاكم في طريقه إلى الحصول على ما لا يقل عن تسعة مقاعد للمحافظين من أصل 15 مقعدا كانت في قبضته.

ورغم ذلك، وبالأحزاب المتحالفة معه، سيظل حزب مورينا يتمتع بالأغلبية في البرلمان.

وكانت جميع المقاعد فى مجلس النواب على المحك فى انتخابات يوم الأحد . وبحلول صباح اليوم الاثنين، كان قد تم فرز حوالي 90 في المائة من بطاقات الاقتراع، وفقا للهيئة الانتخابية الوطنية.

ويعد هذا هو أكبر يوم انتخابي في تاريخ البلاد حيث تم التصويت على ما إجماليه أكثر من 20 ألف منصب معظمها على مستوى البلديات .

وفي العاصمة مكسيكو سيتي، خسر حزب مورينا مناصب العمدة في عدة مقاطعات كان الحزب يشغلها من قبل .