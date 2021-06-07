العراق تكتسح كمبوديا برباعية في تصفيات المونديال

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اكتسح المنتخب العراقي نظيره الكمبودي 4 / 1، اليوم الاثنين، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتقدم مهند علي للمنتخب العراقي في الدقيقة الأولى من المباراة، قبل أن يضيف بشار رسن الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 27 أضاف علي عدنان الهدف الثالث من ضربة جزاء، قبل أن يسجل سوي فيسال هدف تقليص الفارق لمنتخب كمبوديا في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل صفاء هادي الهدف الرابع للمنتخب العراقي .

ورفع منتخب العراق رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني، والذي يواجه نظيره الإيراني صاحب المركز الثالث برصيد تسع نقاط في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

على الجانب الأخر تجمد رصيد منتخب كمبوديا عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير، بفارق أربع نقاط خلف منتخب هونج كونج صاحب المركز الرابع.

وتستضيف البحرين منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات بنظام التجمع، وذلك تجنبا لقيود السفر المفروضة في مختلف البلدان بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.