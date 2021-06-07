المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية يقترح رفع سن المعاش إلى 68 عاما

(د ب أ)

اقترح المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية إجراء تعديل لرفع سن المعاش إلى 68 عاما.

يأتي هذا الاقتراح قبل ثلاثة شهور من الانتخابات البرلمانية في البلاد والمقرر إجراؤها في آواخر ايلول/سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في التقرير الجديد عن مستقبل التقاعد الذي أعده المجلس الاستشاري العلمي بوزارة الاقتصاد والمنشور اليوم الاثنين وتوقع المستشارون " حدوث مشاكل تمويل متزايدة على نحو صادم في تأمين المعاش القانوني اعتبارا من عام 2025".

ووفقا للوضع القانوني الحالي، فإنه يجري العمل على رفع تدريجي للحد الأدنى لسن التقاعد العادية من 65 إلى 67 عاما وذلك منذ عام 2012 وحتى عام 2029.

ورأى المجلس في تقريره أن من غير الممكن على المدى البعيد فصل سن التقاعد عن تطور متوسط العمر المتوقع للإنسان في ألمانيا " ويجب بدلا من ذلك تقسيم سنوات العمر الإضافية وفقا لقاعدة واضحة تجمع بين إطالة مدة العمل وإطالة مدة التقاعد " وطالب " بربط ديناميكي لسن المعاش مع متوسط العمر المتوقع".

ورأى الخبراء أن العلاقة بين الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص من حياته في العمل وفي المعاش، ينبغي أن تبقى ثابتة، مشيرين إلى أن سن التقاعد ستصل بناء على هذه القاعدة إلى 68 عاما في عام 2042 وذلك قياسا إلى التوقعات الحالية بخصوص متوسط عمر الإنسان في ألمانيا " ومن الممكن تخفيض سن المعاش في حال تراجع متوسط العمر المتوقع".