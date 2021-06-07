مصطفى محمد: تحقيق ميدالية في الأولمبياد ليس سهلا

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أكد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الاولمبي، على أهمية تحقيق مركز مميز في أولمبياد طوكيو القادمة.

وقال مصطفى محمد في تصريحات خلال المعسكر الدولي للمنتخب الأولمبي: «نركز حاليا وتستهدف مركز مميز في أولمبياد طوكيو القادمة».

وأضاف: «كل المجموعات في أولمبياد طوكيو صعبة للغاية والجميع سيلعب من أجل تحقيق هدفه».

وأكمل: «قميص المنتخب شرف كبير، وتحقيق ميدالية في طوكيو أمر ليس سهلاً، ولكنه أيضاً ليس صعباً، نجتهد ونترك النتائج على الله».

ووقع منتخبنا الاولمبي في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأوليمبية إلى جوار منتخب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، في تحدي قوي لرجال شوقي غريب.