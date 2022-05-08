الإمارات تسجل 5 حالات إصابة جديدة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بـ"جدري القردة".

كما أعلنت الوزارة عن شفاء حالتين من المصابين بجدري القردة ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات، وتعافيهما التام من أعراض المرض.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.