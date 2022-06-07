رئيس وزراء اليونان: تركيا تنتهك مجالنا الجوي بشكل غير مسبوق

ناشد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنقرة عدم تصعيد التوتر مع أثينا، من خلال تحويل خطابها العدواني إلى أفعال، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية.

وقال في كلمة خلال مؤتمر حول النظام الصحي الوطني، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تنتهك المحال الجوي لليونان بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن أنقرة «تثير باستمرار الجدل غير المنطقي حول السيادة المتناقصة المفترضة على الجزر اليونانية».

وأعرب عن أمنياته في عدم ترجمة تركيا لخطابها العدواني إلى أفعال تثير مزيدًا من التوتر، منوهًا إلى أن أثينا تتعامل مع الوضع الحالي، على أنه أكثر إثارة للقلق، من فترات التوتر السابقة التي شهدتها الدولتان.

ولفت إلى أن «موقف تركيا من اليونان تصاعد بشكل حاد، في أعقاب زيارته الناجحة للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي».

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الأسبوع الماضي، إن تركيا أوقفت المحادثات مع اليونان، لأسباب منها خلاف مع رئيس وزرائها وما تصفه أنقرة بانتهاكات للمجال الجوي، في أحدث انتكاسة لعلاقة البلدين الجارين، والتي تشهد اضطرابا منذ فترة طويلة.

وبعد توقف دام خمس سنوات، استأنف العضوان في حلف شمال الأطلسي، العام الماضي، المحادثات لمعالجة الخلافات بينهما في البحر الأبيض المتوسط والقضايا الثنائية الأخرى.