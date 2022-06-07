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المنتخب السعودي يواصل استعدادته لمواجهة فنزويلا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:29 ص

واصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة فنزويلا يوم الخميس المقبل، ضمن معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للفريق، يسعى لمعالجة بعض الأخطاء التي حدثت في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب الكولومبي، والتي خسرها الفريق صفر/1.

وأضافت أن ياسر الشهراني مدافع الفريق انضم إلى المعسكر استعدادا لمواجهة فنزويلا، وذلك بعد تواجده في السعودية لظرف عائلي.

ويلعب المنتخب السعودي مواجهة ودية أمام فنزويلا يوم الخميس المقبل، وذلك في ختام معسكره الإعدادي للمونديال.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بالبطولة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.


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