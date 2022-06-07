شرطة دبي تقبض على شقيقين متهمين في قضايا جنائية وغسل أموال في جنوب إفريقيا

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الانتربول.

وجاء في البيان الذي أعلن فيه عن توقيف الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اليوم الثلاثاء، أن «شرطة دبي نسّقت مع «سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة».

وجاءت عملية القبض تأكيداً لجهود دولة الامارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين.

#شرطة_دبي تقبض عل شقيقين متهمان في قضايا جنائية وغسل أموال في جنوب إفريقيا. pic.twitter.com/GiGhi7ci9O — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 7, 2022

وتبرز التحقيقات على مدى 3 سنوات حول عمليات احتيال وفساد في جنوب إفريقيا من قبل أفراد من عائلة غوبتا، باستغلال صلاتها بالرئيس السابق جاكوب زوما، فيما أدلى شهود بإفادات حول سحب أموال من مؤسسات نقل وطاقة وأسلحة جنوب أفريقية، فضلا عن اتخاذ قرارات تعيين وزراء في الحكومة، وتقدر مصادر سلب قرابة 32 مليار دولار خلال حكم الرئيس زوما على مدى 9 أعوام.

وقال مسؤولون في جنوب إفريقيا، إن محادثات تجري مع الإمارات بشأن ترحيلهما.

وفر الأخوان من جنوب إفريقيا، بعدما بدأت لجنة قضائية التحقيق في تورطهما في الفساد عام 2018، فيما ينكر الأخوين غوبتا والرئيس زوما تلك الاتهامات.

وتأتي عملية التوقيف بعد عام من مصادقة الإمارات على معاهدة تبادل تسليم المجرمين مع جنوب إفريقيا.

وطلبت إدارة الرئيس سيريل رامافوزا من السلطات الإماراتية تسليم أفراد من عائلة غوبتا، وفرضت الولايات المتحدة قيودًا تتراوح من حظر التأشيرات إلى تجميد الأصول العائدة للأخوين غوبتا في العام التالي، وحذت المملكة المتحدة حذوها العام الماضي ووضع الإنتربول الشقيقين على قائمة المطلوبين في فبراير.

وتم إلقاء اللوم على فضائح الفساد التي تورطت فيها عائلة غوبتا والأشخاص المرتبطين بها في إتلاف شركة الطاقة الحكومية المثقلة بالديون إيسكوم Eskom Holdings SOC Ltd، وشركة السكك الحديدية والموانئ والشركات المرتبطة بها.

ونفت الشركة الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ارتكاب أي مخالفات متعمدة.

ورفعت سلطات جنوب إفريقيا تهمًا ضد الأخوين غوبتا في عام 2018 فيما يتعلق بمناقصة مشكوك فيها لإجراء مسح جدوى لمشروع ألبان في مقاطعة فري ستيت المركزية، حيث تم دفع 21 مليون راند للشركة التي يسيطرون عليها.

وفي ديسمبر 2015، اتُهم الأخوين غوبتا بلعب دور في إقالة زوما لوزير المالية آنذاك نهلانهلا نيني، واستبداله بالنائب غير المعروف ديس فان روين، وهي خطوة تسببت في انهيار عملة جنوب إفريقيا.

وتمت إقالة فان روين بعد أربعة أيام وحل محله برافين جوردهان، الذي كان قد خدم سابقًا في هذا المنصب، بعد احتجاج من رجال الأعمال والجمهور وأعضاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.