عدد المهاجرين العابرين للقناة الإنجليزية يتجاوز 10 آلاف شخص في 2022

شوهد أطفال وهم يحملون دمى صغيرة على شكل دببة بينما يتم نقلهم إلى الشاطئ في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية إلى بريطانيا إلى 10 آلاف شخص خلال العام الجاري.

وكان عدد من الأطفال من بين مجموعة كبيرة من المهاجرين الذين وصلوا إلى ميناء دوفر في مدينة كنت اليوم الثلاثاء.

وقد تم استئناف عمليات العبور بعد توقف لمدة ثلاثة أيام، ليرتفع عدد الوافدين حتى الآن خلال العام الجاري إلى 10 آلاف شخص.

ولن يتم تأكيد حصيلة المهاجرين الوافدين اليوم وحصيلة الوافدين منذ بداية العام وحتى اليوم حتى غد الأربعاء، حيث من المتوقع أن تنشر وزارة الدفاع آخر البيانات الرسمية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".