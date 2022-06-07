تموين الإسكندرية تضبط 400 علامة تجارية مقلدة

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، بالاشتراك مع مباحث تموين وسط بحملات على الأنشطة التجارية لضبط الأسواق والتأكد من تطبيق القوانين التجارية.



وأشارت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملات أسفرت الحملات عن فحص شكوى لأحد المواطنين بتقليد علامة تجارية عالمية شهيرة حماية للملكية الفكرية، وتم ضبط ٤٠٠ جراب محمول مخالف بمنطقة محطة الرمل مقلد للعلامة التجارية.



وشدد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على الرقابة على الأنشطة التجارية لحماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.



وأسفرت عن ضبط ١١٠ بكتات سجائر مجهولة المصدر بمنطقة محرم بك وغير موجود عليها تعليمات وزارة الصحة المصرية وغير موجود عليها العلامة المائية لمصلحة الجمارك المصرية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات؛ للعرض على وكيل النائب العام.