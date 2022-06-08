مجلس المحامين يعرب عن سعادته لحصول الراحل رجائي عطية على جائزة النيل

أعرب مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، عن عميق سعادتهم لفوز النقيب الراحل الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بجائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة.

وثمن مجلس النقابة هذا التكريم المستحق لأحد أعظم الشخصيات الذي بذل كل ما لديه لأجل وطنه والمحامين، لتظل ذكراه الطيبة وما خطه من علوم بصمة وذكرى ينتفع بها في الحياة الدنيا.

وتقدم مجلس النقابة بأطيب التهاني والتبريكات للمحامين في مصر والوطن العربي، بهذا النيل وهذه الجائزة التي هي بمثابة تكريمًا لهم جميعا.

والجدير بالذكر أن الأستاذ رجائي عطية، كان قد توفى، يوم السبت الموافق 26 مارس الماضى، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.