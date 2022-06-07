وزير الدفاع الياباني: سنواصل جهود تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل كبير

أكد وزير الدفاع الياباني، كيشي نوبو، أن وزارته ستواصل المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية بشكل كبير، كما سيتم النظر في مختلف الخيارات، لافتا إلى أن الحصول على ما يسمى "القدرة على الضربة المضادة" من بين تلك الخيارات.

ورجح وزير الدفاع الياباني -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- أن تكون كوريا الشمالية قد أطلقت نوعين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى يوم الأحد الماضي، أحدهما قادر على تتبع مسارات غير منتظمة، والآخر تطلق عليه كوريا الشمالية صاروخا "فائق الضخامة".

وقال نوبو: "إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الأحد الماضي عددًا كبيرًا من الصواريخ من ثلاثة مواقع مختلفة على الأقل في إطار زمني قصير"، واصفا الخطوة بأنها "غير مسبوقة" و"غير مقبولة على الإطلاق".. مضيفا أن إن (بيونج يانج) أطلقت 26 صاروخا على الأقل هذا العام، لتتجاوز بذلك العدد الذي أطلقته عام 2019 والبالغ 25 صاروخا.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت ستة صواريخ باليستية على الأقل -الأحد الماضي- ويعتقد أنها جميعا سقطت في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.