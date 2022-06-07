ألمانيا: أكثر من 4 آلاف عارض يشاركون في معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام

أعلن منظمو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب اليوم الثلاثاء أن أكثر من 4000 عارض من أكثر من 65 دولة سيشاركون في نسخة العام الحالي من أكبر معرض للكتاب في العالم، والمقرر أن تنطلق فعالياتها في الفترة بين 19 حتى 23 أكتوبر المقبل.



وقال المنظمون إن هناك مؤشرات تفيد بأنه سيكون هناك تمثيل قوي على نحو خاص لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا إلى جانب إسبانيا ضيف شرف المعرض، وأضافوا أن هناك اهتماما خاصا بإتاحة نافذة لدور نشر ومؤلفين أوكرانيين.



وقال مدير المعرض يورجن بوس إن "القطاع الدولي للكتاب يعيش على أماكن التلاقي، والرغبة كبيرة في أن يتم بعد لقاء القائمين على صناعة الكتاب، التلاقي على المستوى الشخصي بعد عامين من الجائحة".



وأوضح بوس أن الصالة 3 المخصصة لدور النشر الناطقة بالألمانية، تم حجزها بالكامل تقريبا، وقال إنه نظرا للطفرة الصوتية سيكون هناك في الصالة 3.1 منطقة مخصصة للكتب الصوتية والبودكاست ولفت إلى أن معرض العام الحالي سيركز على موضوع الترجمة.



وذكر بوس أن المعرض سيبرز المبادئ الأساسية الديمقراطية التي وصفها بأنها الحامض النووي للمعرض وتابع أن المعرض يقف مع التنوع والتعددية وفي مواجهة كل نوع من أنواع التمييز.



كان وجود دور نشر من اليمينيين الجدد في المعرض في السنوات الماضية قد أثار احتجاجات حيث ألغت الكاتبة ياسمينا كونكه ظهورها في المعرض في 2021 بسبب وجود دار نشر "يونج أويروبا/ أوروبا الشابة/" اليمينية، وتبعها بعد ذلك كتاب وكاتبات آخرون.



وفي المقابل، برر المعرض قراره بالسماح بمشاركة دور نشر يمينية بحرية الرأي والنشر.