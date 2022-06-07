 إرسال مسودة قرار غربي ينتقد إيران لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يونيو 2022 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

إرسال مسودة قرار غربي ينتقد إيران لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 2:43 م

قال 3 دبلوماسيين إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبي، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أرسلت الليلة الماضية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسودة قرار أعدته لانتقاد إيران لعدم الرد الكامل على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة.

ويعني التقديم الرسمي لمشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، أنه سيجري مناقشته والتصويت عليه في اجتماع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة هذا الأسبوع.

وقال عدة دبلوماسيين إن من المرجح الموافقة على القرار على الرغم من تحذيرات إيران من العواقب على أمور منها المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك