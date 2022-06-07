إرسال مسودة قرار غربي ينتقد إيران لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

قال 3 دبلوماسيين إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبي، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أرسلت الليلة الماضية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسودة قرار أعدته لانتقاد إيران لعدم الرد الكامل على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع غير معلنة.

ويعني التقديم الرسمي لمشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، أنه سيجري مناقشته والتصويت عليه في اجتماع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة هذا الأسبوع.

وقال عدة دبلوماسيين إن من المرجح الموافقة على القرار على الرغم من تحذيرات إيران من العواقب على أمور منها المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.