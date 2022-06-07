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الاتحاد الأوروبي يتفق على حد أدنى لنسبة النساء في مجالس الإدارات اعتبارا من 2026

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:43 م

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على أن تكون نسبة النساء 40% في مناصب المديرين غير التنفيذيين في الشركات الموجودة داخل الاتحاد بحلول عام 2026 .

وكتبت ايفيلين ريجنير، عضو البرلمان الأوروبي من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين النمساوي ورئيسة المفاوضين على مشروع القانون، على موقع تويتر "هذا الشرط الجديد سيسرع عملية المساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي ويزيد من الفرص المتساوية للجميع".

وكتبت لارا وولترز، وهي نائبة هولندية في البرلمان الأوروبي أن التشريع الجديد يهدف إلى جعل إجراءات التوظيف أكثر شفافية ويحدد عقوبات للشركات التي تفشل في تحقيق هذه الأهداف.

من جانبها، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين "هذا يوم رائع للنساء في أوروبا. وهو أيضا يوم رائع للشركات".

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