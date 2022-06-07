الرئيس التشيكي يهدد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون حول تعريف الزواج

هدد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان باستخدام حق الفيتو في مواجهة محاولة نواب بالبرلمان تمرير قانون من شأنه أن يوسع من تعريف الزواج إلى ما وراء الاقتران بشكل حصري بين رجل واحد وامرأة واحدة.

وقال السياسي البالغ من العمر 77 عاما بعد لقائه مع نظيرته المجرية كاتالين نوفاك في براغ "الأسرة تتكون من رجل وامرأة،هكذا يكون الأمر".وأضاف :" ليس لدي علم حتى هذه اللحظة بأن الأزواج من نفس الجنس يمكنهم إنجاب الأطفال".

ويدفع نواب بالبرلمان من مزيج من الأحزاب الحكومية والمعارضة من أجل تشريعات من شأنها أن تجعل الزواج هو اقتران بين أي شخصين بالغين، بغض النظر عن الجنس أو الميول.

وكتب وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان عبر تويتر "في القرن الحادي والعشرين، لا مكان لوجود فئتين من المواطنين". في الوقت الحالي، يتمتع جميع التشيكيين بخيار تسجيل شراكات مدنية، لكن الزواج يقتصر على الأزواج من جنسين مختلفين.

ويمكن إبطال الفيتو الرئاسي إذا صوتت أغلبية مطلقة من جميع النواب - وليس فقط الحاضرين وقت التصويت- على القيام بذلك. ومن المقرر أن تنتهي ولاية زيمان الثانية والأخيرة في آذار/مارس المقبل.