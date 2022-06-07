الشباب والرياضة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين بالوادي الجديد

أعلن بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين من خلال مشروع "مودة"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين داخل مراكز الشباب، وتنفيذ أولى فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المقبلين على الزواج من المخطوبين داخل مراكز الشباب بمركز شباب الخارجة، بحضور عدد من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ بهدف تعزيز معارف ومهارات المشاركين في التعرف على آليات التواصل الإيجابي وحل المشكلات وإدارة الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.

وأشار شوقي، إلى أنه يتولى تنفيذ التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قبل المشروع ومجموعة من خبراء الصحة الإنجابية، مع اعتماد أساليب التعلم الحديثة القائمة على التفاعل والمشاركة الإيجابية، وسيتم تنفيذ المبادرة بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.