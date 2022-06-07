انخفاض الإصابات بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف حالة لليوم الثالث

انخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 10 آلاف حالة لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء وسط تباطؤ اتجاه الفيروس.

وأضافت البلاد 6172 إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 35 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 18 مليونا و174 ألفا و880 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت الحالات اليومية في انخفاض مطرد منذ منتصف مارس عندما ارتفع عدد الحالات اليومية إلى أكثر من 620 ألفا حالة وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون شديد الانتقال.

ووصل عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة إلى 117 مريضا، انخفاضا من 129 مريضا في اليوم السابق.

وحتى اليوم الثلاثاء، أكمل 59ر44 مليون شخص، أو 9ر86% من السكان، التطعيمات الكاملة المكونة من جرعتين، وتلقى 32ر33 مليون شخص (9ر64%)، أول جرعات معززة لهم.

وقالت الوكالة إن أكثر من 18ر4 مليون شخص (1ر8%)، حصلوا على جرعات معززة ثانية.