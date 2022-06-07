يشهد مبنى قنصيلة، بمنطقة وسط البلد، اليوم الثلاثاء، حفلاً لتوقيع ومناقشة رواية "أنا فى انتظارك" للكاتبة لينا النابلسي، الساعة السابعة والنصف مساء، ويدير اللقاء مصطفى الطيب، ويناقش الرواية الكاتبة شيرين سامى.

تدور أحداث رواية “أنا فى انتظارك” فى إطار اجتماعي، يعود بالزمن إلى خمسينيات القرن الماضي، وحياة يهود مصر، الذين رفضوا الهجرة عام 1952، وفى هذه الرواية، تسعى للإجابة على العديد من التساؤلات التي تشغلنا دوما، كأثر المشاعر علينا، وتحويلها لحياتنا إلى دراما معقدة، وما يربطنا بمن نحب؟ وما يدفعنا لترك كل شيء من أجل الذين أحببناهم، وكيف ينشأ الحنين الذي يجعلنا مهما نغيب، نعود إلى الأماكن التي أحسسنا فيها بالأمان والونس؟.

لينا النابلسي هي كاتبة روائية صدر لها أيضا “ماما إكسبايرد” وهو كتاب ساخر، وكتاب “تحيا جمهورية قلبي”، ورواية “قلب مستعمل”، ورواية “أنا في انتظارك” التي صدرت بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.