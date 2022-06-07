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توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة طفل مشنوق بواسطة حبل داخل منزله بدائرة مركز شرطة أوسيم، إلى أن الطفل المتوفي شاهد مقطع فيديو عبر شبكة الإنترنت، وأقدم على تقليده.

وبينت التحريات أنه عقب مشاهد الطفل الفيديو دخل إلى غرفته أغلق الباب وشنق نفسه من خلال حبل مربوط بجنش أعلى سقف الغرفة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأضافت التحريات أن الطفل شنق نفسه خلال تواجد والدته خارج المنزل لشراء بعض الاحتياجات، وفور عودتها اكتشفت الحادث، لتقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور محل البلاغ، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل داخل منزله بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 13 عام، وبه آثار خنق بواسطة حبل، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.