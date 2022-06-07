مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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تقام اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات القوية على مستوى الكرة العالمية والعربية والإفريقية، إذ يواجه منتخب الإمارات منتخب أستراليا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وذلك على ملعب أحمد بن علي.

وسنكون على موعد مع عدد من مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، أبرزها ألمانيا ضد إنجلترا وإيطاليا ضد المجر.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، يواجه منتخب السنغال منتخب رواندا، ويحل منتخب جزر القمر ضيفًا على زامبيا، كما يلتقي توجو الرأس الأخضر وبوركينا فاسو إي سواتيني.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

الإمارات ضد أستراليا - 8:00 - beIN Sports AFC HD

دوري الأمم الأوروبية

فنلندا ضد الجبل الأسود - 6:00 - غير مذاعة عربيًا

ألمانيا ضد إنجلترا - 8:45 - غير مذاعة عربيًا

إيطاليا ضد المجر - 8:45 - غير مذاعة عربيًا

البوسنة والهرسك ضد رومانيا - 8:45 - غير مذاعة عربيًا

جزر فارو ضد لوكسمبورج - 8:45 - غير مذاعة عربيًا

ليتوانيا ضد تركيا - 8:45 - غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

إي سواتيني ضد بوركينا فاسو - 3:00 - beIN Sports HD 3

الرأس الأخضر ضد توجو - 6:00 - beIN Sports

زامبيا ضد جزر القمر - 6:00 - beIN Sports HD 3

رواندا ضد السنغال - 9:00 - beIN Sports HD 3