زيلينسكي: حالة الجمود ليست خيارا بالنسبة لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن "حالة الجمود ليست خيارا" بالنسبة لأوكرانيا، حيث ناشد الغرب مجددا إرسال مزيد من الأسلحة وأنواع أفضل من الأسلحة للمساعدة في هزيمة الروس وإنهاء غزو الكرملين الساحق لبلاده.

وخلال كلمة في مؤتمر نظمته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، قال زيلينسكي إن النصر النهائي سيكون بالنسبة لأوكرانيا هو استعادة "كل أراضينا"، ومن بينها مناطق، كانت تحت سيطرة موسكو قبل الغزو الشامل لأوكرانيا والذي بدأ يوم 24 شباط/فبراير.

في غضون ذلك، قال الرئيس إن "انتصارا مؤقتا مهما" سيكون صد القوات الروسية والقوات المتحالفة معها إلى مواقعهم قبل بدء الهجوم الذي بدأ قبل 104 أيام.

وتابع زيلينسكي "يجب تحقيق النصر على أرض المعركة"، لكنه أشار إلى أن أوكرانيا لا تزال منفتحة على الاجتماع مع روسيا على مائدة التفاوض.

وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى دعم "متواصل" من الغرب، مكررا دعوته إلى تزويد بلاده سريعا بكميات أكبر من الأسلحة وأسلحة أكثر تطورا.

وأضاف زيلينسكي لفاينانشال تايمز "نحن أضعف من حيث المعدات، ولذلك، نحن غير قادرين على التقدم.. سنتكبد مزيد من الخسائر، والمواطنين يحتلون الأولوية بالنسبة لي".