السعودية: أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة التوعية البيئية

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، مبادرة "التوعية البيئية" تحت عنوان "لا نملك سوى أرض واحدة... حماية البيئة من حق الأجيال القادمة علينا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم عن وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات محمد بن عبدالباسط باحارث قوله إن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو "نشر رسالة تتمحور حول أهمية البيئة والمحافظة عليها من خلال الابتعاد عن أي ملوثات قد تضر البيئة ونشر وتعزيز مفاهيم الثقافة البيئية وتنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لرفع مستوى الوعي البيئي".

وأشار باحارث إلى أن الأمانة تحتفي بيوم البيئة العالمي 2022، لتحقيق توعية بيئية مستدامة واستجابة لمبادرة "السعودية الخضراء"، مبيناً أن عدد الحدائق الموجودة بمكة المكرمة يتجاوز 290، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وزراعة 45 ألف شجرة.