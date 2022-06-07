انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

انتظمت امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثالث الثانوي الأزهرى، اليوم الثلاثاء، بدون شكوى ووسط إجراءات مشددة، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة القرآن الكريم لمدة ساعتين.

وأكد محمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، في تصريحات صحفية، وجود 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، فضلا عن وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقي أوراق الإجابة، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة، منهم 461 طالبا وطالبة في القسم الأدبي و198 طالبا وطالبة في القسم العلمي.

ولفت إلى تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، وتوفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام كل لجنة إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية عن طريق التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، ويتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبي، وتستمر الامتحانات حتى يوم 7 يوليو المقبل.