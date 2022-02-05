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فيديو.. رشوان توفيق: ترشيحي لجائزة الدولة لم يأتِ من النقابات الفنية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:46 م

عبّر الفنان رشوان توفيق، عن سعادته الكبيرة بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "مصر بلدنا هي مصر الطيبة وأهلها الطيبيين.. أشكر الدولة على هذا الفضل الكبير وأشكر أيضًا جامعة القاهرة لأنها من رشحتني لتلك الجائزة، وترشيحي لم يكن من النقابات الفنية".

وأضاف: "ربنا كرمنا إني أتكرم وأنا عايش من خلال الدولة.. ترشيحي من جامعة القاهرة شيء كبير جدا، ".

وجاءت جوائز الدولة التقديرية على النحو التالي:

أولا: جائزة النيل
- فرع الآداب
الأديب إبراهيم عبد المجيد
- فرع الفنون
المخرج داوود عبد السيد
ثانيا: جائزة الدولة التقديرية
- فرع الفنون
الفنان رشوان توفيق
د. سهير زكي حواس
اسم الراحل أ.د أحمد نبيل
ثالثا: جائزة الدولة للتفوق
اسم المستشارة الراحلة تهاني الجبالي

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