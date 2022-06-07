نائب يطالب وزير العدل بالتدخل لحل أزمة تعطيل الإجراءات أمام المحاكم

أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومدة لـ3 سنوات مقبلة، يحقق إنجاز في العدالة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوضح أبو زيد أن الفترة الماضية كان يقع على عاتق محكمة النقض جهود كبيرة، مما تسبب في عدم تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد أن إحالة قضايا الجنح إلى محكمة النقض يترتب عليه تعطيل القضايا، مضيفًا "من الأفضل الرجوع بمحكمة النقض لدورها الأساسي باعتبارها "محكمة قانون".

وانتقد أبو زيد، ما يواجهه المحامين في المحاكم من إجراءات تتسبب في تأخير العمل القضائي.

وقال: نلفت نظر وزير العدل والمحامين العموم، إلى ضرورة مراعاة المحامين وتطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات لخدمة المحامي والمواطنين، متابعا: نحن لا نطالب بإجراءات مخالفة للقانون، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة لتسهيل الإجراءات.