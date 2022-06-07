نفتالي بينيت: أصبحنا نتحرك ضد رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط الأذرع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء إن السنة الماضية شهدت تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران، موضحا أن إسرائيل أصبحت تتحرك "ضد رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط ضد الأذرع".

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية التابعة للكنيست: "لقد كانت السنة المنصرمة سنة تحول في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران، فدولة إسرائيل تحركت على مدار العام الماضي ضد رأس الأخطبوط الإيراني وليس فقط ضد أذرع هذا الأخطبوط على غرار ما تم القيام به طيلة عشرات السنوات الماضية".

وأضاف: "عهد الحصانة، حيث كانت إيران تعتدي على إسرائيل مرارا وتكرارا وتبث الإرهاب من خلال وكلائها في المنطقة ومع ذلك تفلت من العقاب، قد ولى وانتهى بلا رجعة. وأصبحنا نتصرف في كل زمن ومكان، وسنواصل القيام بذلك".

وبشأن تطورات الملف النووي الإيراني، قال: "سنواصل الاحتفاظ بحقنا في التصرف دائما ضد البرنامج النووي الإيراني إذا لزم الأمر، سواء مع اتفاق أو بدونه، فليس من شيء يغل أيدينا ويمنعنا من التصرف. وهذا ليس كلاما نتفوه به بل شيئا نقوم به فعلا".