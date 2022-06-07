أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستصادق على التخطيط الانمائي الشامل للعاصمة العراقية حتى 2030، فيما قررت فرض غرامة 5 ملايين دينار على كل من يقطع شجرة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الثلاثاء، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مشاريع تخفف من الزخم المروري في بغداد، فيما أشارت إلى أن مشروع الطريق الحلقي سينجز على أربع مراحل.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، إن هناك عدة مشاريع لفك الاختناقات المروية منها مشروع مداخل العاصمة الخمسة، وجميعها أحيلت إلى الشركات المنفذة، مشيرًا إلى أن قسم منها أعمال مشتركة ووصلت إلى نسب إنجاز جيدة.

وأضاف أن «مشروع القطار المعلق من المقرر أن يدرج ضمن الموازنة»، مبيناً أن «هناك تنسيقاً بين وزارة النقل والمرور والجهات ذات العلاقة، لسير القطار والتصاميم».

وأشار إلى «مشروع الطريق الحلقي، الذي يبلغ طوله 96 كيلو مترا، وسيتم انجازه على أربع مراحل وهو بإعداد التصاميم»، موضحاً أن «الأمانة العامة الجهة التنسيقية والذراع التنفيذية لمتابعة كل توجيهات رئيس الوزراء».