كشف وليد العطار، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، كواليس توقيع بروتوكول تنظيم مباريات السوبر المصري في الإمارات، عن الموسم الماضي والحالي.

وقال العطار في تصريحاته التلفزيونية: «الأمر ليس بالغريب، رعاة الاتحاد سبق وقاما بالكثير من التعاقدات لصالح الكرة المصرية، خاصة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم».

وأَضاف: «هذا ليس أول تعاون بين الاتحاد الإماراتي والكرة المصرية، ودائما ما يكون التعاون مثمر، وتم توقيع البروتوكول بين شركة بريزينتشن ومجلس أبو ظبي الرياضي، وذلك لنتيجة عقد الرعاية بين شركة بريزينتشن واتحاد الكرة».

وأوضح: «لم يتم تحديد موعد المباراتين، وسيتم تحديد المواعيد طبقا لإدارة المسابقات في الجبلاية، ولم يتم تحديد الملعب أو عدد الجماهير، وسيتم تحديدها لاحقا».