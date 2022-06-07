 اتحاد الكرة: التعاون مع الإمارات «مثمر».. ولم نحدد موعد مباراتي السوبر - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يونيو 2022 4:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

اتحاد الكرة: التعاون مع الإمارات «مثمر».. ولم نحدد موعد مباراتي السوبر

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 2:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 3:54 ص

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، كواليس توقيع بروتوكول تنظيم مباريات السوبر المصري في الإمارات، عن الموسم الماضي والحالي.

وقال العطار في تصريحاته التلفزيونية: «الأمر ليس بالغريب، رعاة الاتحاد سبق وقاما بالكثير من التعاقدات لصالح الكرة المصرية، خاصة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم».

وأَضاف: «هذا ليس أول تعاون بين الاتحاد الإماراتي والكرة المصرية، ودائما ما يكون التعاون مثمر، وتم توقيع البروتوكول بين شركة بريزينتشن ومجلس أبو ظبي الرياضي، وذلك لنتيجة عقد الرعاية بين شركة بريزينتشن واتحاد الكرة».

وأوضح: «لم يتم تحديد موعد المباراتين، وسيتم تحديد المواعيد طبقا لإدارة المسابقات في الجبلاية، ولم يتم تحديد الملعب أو عدد الجماهير، وسيتم تحديدها لاحقا».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك