 المجلس العالمي للتسامح يدين تصريحات متحدثة حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئة للنبي محمد - بوابة الشروق
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المجلس العالمي للتسامح يدين تصريحات متحدثة حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئة للنبي محمد

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 11:46 ص

أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، مؤكداً رفضه واستنكاره للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، داعياً إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام أحمد بن محمد الجروان -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- إن المجلس وشركاءه من 95 دولة يعمل جاهدا لتعزيز ثقافة التسامح، وبناء جسور المحبة والاتصال بين الشعوب والثقافات، مستنكرا أن تكون هناك أحزاب أو جهات أو أشخاص تثير النعرات الطائفية وتسيء تصدير الحديث الأيدلوجي.

وشدد المجلس على استنكاره جميع الممارسات والتصريحات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، مؤكدا ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف وتعزيز الشراكة الدولية بهدف لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام.

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