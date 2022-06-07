مصدر بهيئة الأنفاق: انتهاء تشطيبات 4 محطات بالخط الثالث للمترو

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق، عن الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتدة بطول 4 كيلومترات، وتضم 4 محطات نفقية، هى: «عبدالناصر ــ ماسبيرو ــ صفاء حجازى ـ الكيت كات».

وأوضح المصدر، لـ«الشروق»، أن تحالفا من الشركات الفرنسية والمصرية يستكمل تركيب نظم الإشارات والاتصالات، فضلا عن استمرار التشغيل التجريبى للمحطات الأربعة حتى منتصف الشهر المقبل، تمهيدا للتشغيل الرسمى.

وقال المصدر، إنه تم الانتهاء كليا من إنشاءات محطة جمال عبدالناصر لتكون محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو (المرج ــ حلوان)، التى تعد أكبر محطات الجزء الأول المنتظر افتتاحه، للتبادل مع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، وكذلك مع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ليتكامل مع المونوريل.

وأشار إلى أن التشغيل التجريبى لعملية تسيير قطار بدون ركاب أثبتت نجاحها، حيث تأكدت وزارة النقل من توافق القطارات مع الأرصفة، وتكاملها مع الأعمال المدنية للمحطات والنفق، فى الاتجاهين ذهابا وإيابا على نفس السكة، دون وجود أى تعارضات أو ملاحظات على التشغيل، منوها إلى أن باقى المحطات انتهت بشكل كبير وجار استكمال بعض الأعمال الكهربائية لتسليم المحطات فى موعدها المحدد.

وأشار إلى مراجعة أعمال تشغيل السلالم الكهربائية، التى تمتد من سطح الشارع عند مدخل المحطة وحتى الرصيف، يجاورها مصاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتجربة ماكينات التذاكر لضمان جاهزية جميع مرافق المحطة عند الافتتاح.