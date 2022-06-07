ميدو: تمثيل محمد الشوربجي لإنجلترا؟ «خان بلده» رغم حصوله على أكبر شرف

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق على قرار محمد الشوربجي لاعب الاسكواش بتمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات العالمية المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": «عندما يترك لاعب بلده ويمثل بلدًا أخرى، في أي لعبة لا أتحدث عن الاسكواش فقط، هذا يعتبر خيانة لبلده».

وأضاف: «بلدنا لها فضل على الكل، تعلمت وتربيت فيها، اسأل أي حد عن اللي قدمته مصر ليك والكل سيرد عليك، وأي شخص مهما سافر سيظل متعلق بمصر حتى وهو في الخارج».

وشدد: «هل هناك تكريم أكبر من أن يكرمك رئيس الجمهورية، حصولك على وسام الجمهورية هذا أكبر شرف، وماذا ستأخذ دعم معنوي أكثر من ذلك؟!».

وواصل: «إنجلترا كانت تعلم بتخطيط الشوربجي بأن يمثلها، وهذا واضح من تصريحات رئيس الاتحاد المصري للاسكواش».

وأتم: «قرار الشوربجي خاطئ من وجهة نظري حتى لو كان ينوي أن يعيش في إنجلترا حتى آخر عمره».