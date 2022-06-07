 كوريا الجنوبية تعين يون دوك مين سفيرا جديدا لها لدى اليابان - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تعين يون دوك مين سفيرا جديدا لها لدى اليابان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 8:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 8:56 ص

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم /الثلاثاء/ تعيين يون دوك مين سفيرا جديدا للبلاد لدى اليابان.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن يون البالغ من العمر 62 عاما هو خبير في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى السياسات الدبلوماسية والأمنية، مشيرة إلى أنه بعد الدراسة في الولايات المتحدة حصل على درجة الدكتوراه من جامعة "كيئو" في اليابان عام 1991.
ويتركز الاهتمام الآن على ما إذا كان المبعوث الجديد - المعروف بخبرته الواسعة في الشئون اليابانية - سيساعد في تحسين العلاقات بين البلدين.
يشار إلى أنه خلال فترة حكم الرئيسة المحافظة السابقة بارك كون هيه، عمل يون دوك مين كمستشار للأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية وهي مؤسسة فكرية تابعة لوزارة الخارجية.


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